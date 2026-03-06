Rimozione dei detriti a Muggiò, chiusa la gara. Tempi strettissimi per garantire il luna park

Chiusa la gara per l’assegnazione dei lavori, sono strettissimi i tempi per rimuovere i detriti accatastati a Muggiò abbastanza in fretta da garantire lo svolgimento del luna park di Como, in programma dal 28 marzo. La procedura indetta dal Comune si è chiusa oggi. La gara non sarebbe andata deserta, ma non ci sono al momento altre informazioni su partecipanti e vincitore e sulle prossime tappe.

L’unico dato certo è che i giostrai bussano alle porte e l’area di via Sportivi Comaschi dovrà essere liberata in meno di tre settimane per permettere l’allestimento del luna park. Dal settembre scorso, la ex piazza d’Armi è diventata l’area di deposito dei detriti delle alluvioni. Montagne di materiale accatastato dove dovrebbero trovare spazio giostre e attrazioni.

Il Comune di Como ha stanziato 350mila euro per gli interventi di smaltimento del materiale alluvionale accatastato dal settembre scorso e per la successiva sistemazione dell’area in via Sportivi comaschi. La procedura si è chiusa questa mattina e ora dovrebbe procedere l’iter per l’assegnazione dei lavori. Il bando di gara prevedeva una durata di 20 giorni degli interventi, tempo che naturalmente potrebbe anche essere ridotto.

L’amministrazione comunale ha più volte rassicurato sulla volontà di rimuovere i rifiuti in tempi rapidi, per garantire l’allestimento delle giostre. Il tradizionale luna park del periodo pasquale, quest’anno dovrebbe essere inaugurato sabato 28 marzo. L’area però dovrà essere resa agibile con qualche giorno di anticipo, per consentire i preparativi e l’allestimento delle giostre.