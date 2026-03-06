Paralimpiadi, subito sul ghiaccio l’Italia di hockey con il comasco Stillitano

Avatar Massimo Moscardi

Massimo Moscardi

Paralimpiadi al via e subito tocca all’Italia di Para Ice Hockey, che ha nella sua rosa il comasco Santino Stillitano. Classe 1969, l’atleta lariano è portiere della squadra azzurra ed è alla sua quinta presenza alla manifestazione a cinque cerchi. Questa sera la partecipazione a Verona alla cerimonia di apertura con tanto di selfie prima di entrare nell’Arena (nella foto sopra), poi domani già la prima partita.

A Milano alle 17 l’Italia è infatti attesa dalla sfida contro gli Stati Uniti. Il giorno 9 sarà la volta del match con la Cina e infine il girone di qualificazione si chiuderà con l’incontro con la Germania, con la speranza di superare il turno e andare a giocare le partite che contano.

