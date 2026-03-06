Calendario, fissate le date di Udinese-Como e del ritorno in Coppa Italia

La Lega Serie A ha fissato gli orari del turno di campionato di Pasqua e delle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Per quanto riguarda le gare del 4, 5 e 6 aprile, il Como sarà impegnato a Udine nel giorno di Pasquetta. Due le opzioni.

Il programma dipende dall’eventuale qualificazione dell’Atalanta ai quarti di Champions League dopo la doppia sfida contro il Bayern Monaco: se i bergamaschi non dovessero passare il turno, Udinese-Como si giocherebbe alle 12.30 con i bergamaschi impegnati alle 15 a Lecce. In caso contrario Udinese-Como si giocherebbe alle 15 e Lecce-Atalanta verrebbe disputata sabato pomeriggio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, martedì 21 aprile alle 21 si gioca Inter-Como (andata 0-0); nella serata successiva, invece, è programmata Atalanta-Lazio (2-2 nel primo match all’Olimpico).