Si è spento il portiere Pasquale Fiore, giocò nel Como 1977-1978

Addio a Pasquale Fiore, per lunghi anni secondo portiere del Napoli, noto fra i tifosi anche per i suoi grandi baffi. Nella formazione partenopea ha tra l’altro avuto come tecnico Rino Marchesi, scomparso pochi giorni fa a 88 anni. La carriera di Fiore – che era nato il 9 dicembre del 1953 – è stata caratterizzata da un lungo periodo al Napoli, la squadra della sua città. Tra le sue squadre Acireale, Avellino, Paganese, Udinese e Como.

La sua parentesi lariana non è stata molto fortunata. In biancoblù Fiore fu portato dall’allenatore Gennaro Rambone nella stagione 1977-1978 in serie B. Annata che si chiuse con la retrocessione in C con una girandola di tecnici. Rambone fu sostituito da Luisito Suarez. Il mister spagnolo dopo undici gare senza particolari miglioramenti (tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte) decise di andarsene. Al suo posto Narciso Pezzotti – poi secondo di Marcello Lippi nell’Italia campione del mondo ai Mondiali 2006 – che non riuscì ad evitare la il passaggio alla categoria inferiore. Unica consolazione di quell’annata sfortunata, l’aver visto in prima squadra giocatori che si sarebbero ritagliati un ruolo importante come Pietro Vierchowod, Silvano Fontolan, Gianfranco Matteoli, Marco Nicoletti, Giancarlo Centi ed Enrico Todesco.

In quell’anno per Fiore soltanto tre presenze. Al termine del campionato il giocatore fu riscattato dal Napoli, dove è rimasto fino al 1984. La sua carriera da giocatore è poi terminata all’Udinese.