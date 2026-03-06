Como, il Tempio si illumina per dare il via ufficiale alle celebrazioni Voltiane

Nel giorno dei 199 anni dalla morte di Alessandro Volta, avvenuta il 5 marzo 1827, il Tempio a lui dedicato, luogo simbolo della città di Como, si è illuminato. Si è dato così il via ufficiale al percorso che porterà alla celebrazione del bicentenario, che ricorre nel 2027, con la presentazione, nella serata di ieri, delle iniziative che accompagneranno il territorio lariano in questi due anni. La presidente della Fondazione Alessandro Volta ha illustrato “200 VOLTeVOLTA”, il progetto della governance locale – che comprende Comune di Como, Camera di Commercio, Provincia, Università degli Studi dell’Insubria, Confindustria Como e Fondazione Volta – e che mira al coinvolgimento e alla partecipazione della città e del territorio alle celebrazioni. Al progetto, che propone iniziative a carattere scientifico e culturale e attività dedicate alle scuole, aderiscono anche l’Università di Pavia e il Museo della Scienza di Milano.

Ieri sera, la Lario Brass del Conservatorio di Como guidata dal direttore Fulvio Clementi ha accompagnato il momento dell’accensione delle luci del Tempio Voltiano.