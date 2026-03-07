Villa Carlotta si prepara all’apertura, ultimi eventi de Il Giardino dei Talenti e giornata dedicata alle donne

A Villa Carlotta, a Tremezzina, è tutto pronto per l’apertura della stagione 2026, che s’inaugura ufficialmente venerdì 20 marzo. Nell’attesa si susseguono le tappe di avvicinamento che rientrano nel programma de Il Giardino dei Talenti, la serie di iniziative organizzata nell’ambito del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, promosso in collaborazione con il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.



Dopo l’apertura anticipata di Villa Carlotta, avvenuta lo scorso 3 febbraio per celebrare il passaggio della fiaccola olimpica sul territorio lariano, il calendario a tema sportivo si avvia alla conclusione in questo ultimo weekend di appuntamenti. Oggi ad esempio è andata in scena La merenda dello sportivo: una visita guidata al museo e al giardino, con tappa finale al Bistrot della Villa, per un momento conviviale.

Per sabato prossimo, il 14 marzo, alle 9.00, all’interno del parco della Villa, è organizzata la Camminata nel Giardino dei Talenti – in collaborazione con l’Associazione Atletica Centro Lario ASD – consentirà a grandi e piccoli, ad atleti esperti o amatoriali, di partecipare a una passeggiata non competitiva di 2 o 4 chilometri.



Un’occasione per fare dell’esercizio fisico all’aria aperta e per ammirare, in anteprima, le prime fioriture del giardino.

Non solo sport. Per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Villa Carlotta regala un momento, riservato a tutte le donne.

Dalle ore 10.30, Un giardino per le donne offre una visita guidata al parco e all’intervento a verde dell’artista Maria Dompè, realizzato nell’ambito delle azioni di valorizzazione che accompagnano il progetto PNRR “Un passo nel parco, un passo verso il futuro”, e dedicato a tutte le donne che hanno dovuto rinunciare ai propri sogni; per le partecipanti, inoltre, previsto un approfondimento alla scoperta del legame natura – fondamentale per creare dei prodotti cosmetici – e cura della propria bellezza.