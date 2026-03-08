Moltrasio, 30enne investita: è grave

Grave incidente a Moltrasio, dove una donna di 30 anni è stata investita da un’auto e ricoverata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’incidente in via Ranzato, intorno alle 20.45. Sul posto ambulanze e automedica, oltre ai carabinieri intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Traffico temporaneamente bloccato sulla Regina.