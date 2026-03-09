A Etg+Salute stasera la crisi dei pronto soccorso

Torna stasera, pochi minuti dopo le 20, l’appuntamento con Etg+Salute.

Tema-guida della puntata sarà la crisi dei pronto soccorso: tra tempi di attesa lunghi, pazienti in barella per ore, familiari che se la prendono con il personale sanitario. Personale che, dal canto suo, vive un momento di grosse difficoltà per la carenza di medici e infermieri che si sente in modo particolare nei reparti di emergenza e urgenza.

Come sempre in studio Michela Vitale e il dottor Mario Guidotti, neurologo. Si cercherà di inquadrare le criticità e i motivi che stanno dietro a questa crisi ma si proverà anche a fornire consigli utili per imparare a fare un uso corretto del pronto soccorso nell’interesse di tutti.

Linee telefoniche aperte per intervenire in diretta, portare esperienze e riflessioni. A disposizione dei telespettatori per chiamare in diretta il numero 031.3300655 e la linea whatsapp 335 7084396.