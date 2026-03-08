Nuova settimana, nuovo sciopero: domani disagi per scuola, sanità, servizi

La settimana si apre con nuovi disagi per i cittadini comaschi e non solo. Nuova settimana, nuovo sciopero, il primo di una lunga lista nel mese di marzo. Si salvano i trasporti, ma potrebbero fermarsi scuola, sanità e servizi. È l’effetto dello sciopero generale indetto per domani, lunedì 9 marzo.

Sciopero generale di lunedì 9 marzo, ecco i settori a rischio

Potrebbe essere un lunedì più in salita del solito per lavoratori e famiglie, comaschi e non, a causa dell’agitazione dei sindacati di base e della Cgil. La seconda settimana di marzo si apre con un nuovo sciopero generale che riguarderà tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, escluso – come detto – il settore trasporti. Per i vigili del fuoco, invece, lo stop sarà dalle 9 alle 13.

Disagi previsti anche per scuola, università e ricerca, che si fermano all’indomani della Giornata internazionale dei diritti delle donne. “Intendiamo riaffermare i diritti delle donne – ha fatto sapere la Flc Cgil- a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere”.

L’agitazione di domani, come detto, coinvolgerà quasi tutti i settori, pubblici e privati, per 24 ore, con possibili ripercussioni sui servizi essenziali di diversi comparti, dalla scuola alla pubblica amministrazione, dall’igiene ambientale alla sanità, ma saranno assicurate le prestazioni essenziali.

Sciopero dei trasporti: 11, 16, 18, 27 e 28 marzo le giornate a rischio caos

“Con riferimento allo sciopero generale di lunedì 9 marzo, la Commissione di garanzia ricorda che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l’intero settore dei trasporti”, si legge in una nota. Eppure i disagi sono dietro l’angolo, perché nei prossimi giorni è previsto un nuovo stop che riguarderà proprio i trasporti. Ma andiamo con ordine.

Nuovi disagi in vista per viaggiatori e pendolari. Si comincia con mercoledì 11 marzo, che potrebbe rivelarsi l’ennesima giornata di passione per chi si sposta in aereo. In particolare, dalle 9 alle 17, incrocerà le braccia il personale di Italo. Occhi puntati poi su lunedì 16 marzo, quando a fermarsi, in diverse città, sarà il settore del trasporto pubblico locale. Due giorni dopo, mercoledì 18 marzo, le interruzioni riguarderanno il settore del trasporto aereo a livello nazionale, con fasce orarie differenti a seconda della compagnia aerea.

Marzo si chiuderà con un altro sciopero del trasporto pubblico locale in programma venerdì 27 e sabato 28. A Milano, in particolare, a incrociare le braccia sarà il personale di Atm, che gestisce autobus, tram e metro. Una lunga lista di stop, dicevamo, a cui si aggiunge il 19 marzo la mobilitazione nazionale dei vigili del fuoco e, sempre per l’ultimo fine settimana del mese, proclamato uno sciopero nazionale che interesserà docenti, personale Ata e dirigenti.