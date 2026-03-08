Il Como continua la corsa verso l’Europa. Fabregas: “Orgoglioso dei miei ragazzi, faranno una grande strada”

A Cagliari nuovo successo dei lariani, che si impongono per 2 a 1 con le reti di Baturina e Da Cunha. I lariani non si fermano e il sogno Europa sembra farsi più concreto. E così, con 51 punti in classifica e il quarto posto conquistato, continua la corsa verso l’Europa. Soddisfatto mister Cesc Fabregas che a termine della sfida di ieri in Sardegna ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi.

A Cagliari nuovo successo del Como, le parole di Fabregas

“È stata la partita più complicata della stagione, una gara che segna per noi una grande crescita“, commenta l’allenatore biancoblu. E ancora: “È stata una partita matura e intelligente, anche in un campo con l’erbetta alta un metro, dove non si poteva fare il calcio che piaceva a noi”. Fabregas si è detto “orgoglioso”, perché – prosegue – “alla fine troviamo sempre bene la soluzione: arriviamo da una partita ogni quattro giorni. Eravamo un po’ cotti. Non siamo preparati a un percorso con questi tipo di sforzi. Il Cagliari aveva giocato sabato, noi martedì, ecco perché abbiamo fatto sei cambi”.

“Il lavoro paga – conclude l’allenatore catalano – i ragazzi imparano di partita in partita, soprattutto con l’aiuto dei più esperti. Questi sono giovani che faranno una grande strada“.