L’intelligenza artificiale nelle imprese lariane: al via il progetto coordinato dalla Camera di Commercio

Sostenere le imprese lariane nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei processi aziendali per poter sfruttare al massimo le sue potenzialità: è lo scopo dell’iniziativa di sistema delle associazioni di categoria del territorio lariano coordinata dalla Camera di Commercio, presentata oggi nelle due sedi camerali di Como e di Lecco.

Dopo un percorso di ascolto delle esigenze delle aziende e di confronto con gli imprenditori di tutti i settori economici, l’Ente camerale ha deciso di finanziare il progetto, che ha valenza sperimentale, con uno stanziamento di 200mila euro, al quale si aggiunge un importo complessivo di 100mila euro proveniente dalle associazioni di categoria.

Il servizio di supporto destinato alle imprese si concretizza in una fase di analisi svolta direttamente in azienda da parte di personale qualificato, per valutare i processi esistenti e identificare le possibili aree di intervento. Al termine di questa fase, è previsto il rilascio del relativo studio di fattibilità che definisce tempi, costi e soluzioni tecnologiche coerenti con le esigenze dell’impresa. Erogatore di questo servizio è ComoNExT, l’innovation hub di Lomazzo, che assicurerà un elevato livello qualitativo della fase di valutazione e che opererà in stretta collaborazione con i due atenei del territorio, l’Università degli Studi dell’Insubria e il Politecnico di Milano, nella sede lecchese.

Il costo sostenuto da ogni impresa sarà rimborsato per il 70% dalla Camera di Commercio e per il 15% dalla propria associazione di riferimento.

«L’Intelligenza Artificiale rappresenta la vera sfida competitiva dei prossimi anni – spiega Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – L’obiettivo di questo progetto non è quello di distribuire risorse, bensì di accompagnare le nostre imprese in un percorso di innovazione concreto e misurabile. Grazie alla forte sinergia con le associazioni di categoria e alle competenze delle eccellenze universitarie del territorio, mettiamo a disposizione del tessuto economico lariano strumenti utili per trasformare l’IA da un concetto astratto a reale fattore di crescita aziendale».