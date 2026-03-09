Piscina di via Del Dos, la giunta approva il progetto esecutivo per oltre 565mila euro

La giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione delle strutture e degli impianti della piscina di via Del Dos a Como, dopo tre anni e mezzo di chiusura. Un intervento che costerà 565.958 euro e che dovrebbe durare, secondo cronoprogramma, otto mesi. Proprio in diretta su Etv il sindaco Alessandro Rapinese aveva annunciato che entro questa settimana il progetto sarebbe passato in giunta.

Riqualificazione e servizi

La struttura è chiusa dal 1° agosto 2022, a causa della presenza di diverse criticità, dai segni del tempo alle carenze energetiche. L’immobile presenterebbe infatti gravi criticità energetiche e impiantistiche, con dispersioni termiche, usura delle vasche e deterioramenti degli impianti che hanno imposto lo stop al pubblico.

L’impianto sportivo era destinato anche alla riabilitazione e alle persone con disabilità, oltre ad essere utilizzato per attività sociosanitarie e per l’acquaticità neonatale. Per chiederne la riapertura, negli anni si sono susseguite petizioni e manifestazioni: l’ultima, bipartisan, il 15 novembre scorso, quando davanti alla struttura si erano riunite associazioni e forze politiche. L’attenzione, in particolare, è sempre stata rivolta ai soggetti fragili e disabili, che in parte – secondo gli organizzatori del presidio – non sarebbero stati adeguatamente ricollocati.

Il progetto prevede, tra le altre cose, la riqualificazione degli impianti della piscina riabilitativa a sfioro e la realizzazione di due camminamenti vascolari, i cosiddetti percorsi Kneipp, che offrono un trattamento idroterapico basato sull’alternanza di camminate in acqua calda e fredda.
Ora che il progetto esecutivo è stato finalmente approvato, il Comune dovrà assegnare i lavori. E dall’inizio degli interventi, se tutto andrà come deve, in otto mesi la struttura dovrebbe essere rimessa a nuovo.

