Iscrizioni alle scuole superiori in Lombardia: tramonto del Classico, bene tecnici e professionali

Chiuse le iscrizioni scolastiche è tempo di bilanci e di riflessioni. A livello regionale i licei tengono ma si registra un crollo dei dati per quanto riguarda lo storico Liceo classico scelto solamente dal 3% degli studenti.

A fare il punto della situazione è il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi della Lombardia, Matteo Loria, che analizza anche un’altra situazione: molti studenti si sono indirizzati sugli istituti tecnici e sui professionali, spinti anche dalle opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro appena conseguito il diploma.