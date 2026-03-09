Vis Comensis, inaugurata una sala dedicata alle donne illustri di Como

In occasione della Giornata internazionale della donna, è stata inaugurata ieri una nuova sala dedicata alle donne illustri di Como al Vis Comensis, uno spazio museale dedicato alla storia e all’identità della città che si trova nel centro storico, in via Cesare Cantù 57, sotto il colonnato del Liceo Alessandro Volta. Il percorso utilizza installazioni interattive e multimediali per raccontare personaggi e momenti importanti della storia comasca.

Il progetto Vis Comensis è promosso dalla Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con l’Accademia Pliniana, nell’ambito del programma Make Como, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

L’iniziativa è stata introdotta dalla direttrice della Fondazione Volta Claudia Striato.

La nuova sala rende omaggio a sei figure femminili che hanno lasciato un segno nella vita culturale, scientifica e civile del territorio: Teresa Ciceri Castiglioni, Candida Lena Perpenti, Giuditta Pasta, Giuseppina Perlasca Bonizzoni, Carla Badiali e Ines Figini.

Dopo l’inaugurazione, era in programma una passeggiata nel centro storico dedicata alle “Donne di Como”, organizzata dalla Fondazione Volta assieme all’associazione Sentiero dei Sogni. La camminata ha toccato luoghi legati alla vita di alcune donne importanti per la città, tra cui Maria Corti e Liliana Segre e si è concluso con il ricordo di due pioniere dell’imprenditoria femminile: Rosa Danioth e Giuditta Besana, che alla fine dell’Ottocento, rimaste vedove in giovane età, portarono avanti con successo rispettivamente la gestione dell’hotel Metropole Suisse e il servizio di noleggio barche sul lungolago.