Condannato per una rapina a Torino, arrestato 45enne nigeriano residente a Ponte Lambro

La polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato in base a un ordine di carcerazione, un 45enne nigeriano residente a Ponte Lambro. L’uomo era ricercato per aver commesso una rapina con lesioni aggravate a Torino nel 2023. Dopo la sentenza definitiva a 5 anni e 28 giorni di reclusione, la Corte d’Appello di Torino, ha disposto nei suoi confronti il carcere.

I poliziotti della squadra mobile di Como, dopo precisi accertamenti, hanno rintracciato il 45enne nigeriano nella sua abitazione e lo hanno arrestato e portato in carcere al Bassone.