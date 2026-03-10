Tamponamento sulla Canturina ad Albate, due feriti e traffico bloccato

Due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni e traffico in tilt questa mattina sulla via Canturina, a Como. Attorno alle 9.30, all’altezza dei giardini di Albate si è registrato un tamponamento. Un uomo di 55 anni e una donna di 70 sono rimasti feriti. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale per i rilievi. Le persone coinvolte sono state portate al Sant’Anna per accertamenti.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato in particolare in entrata a Como per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia locale.