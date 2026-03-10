Lavori sulla provinciale 13 ad Argegno, ASF sospende il servizio Flex Valli

A partire da lunedì 16 marzo, in concomitanza con l’avvio dei lavori per l’acquedotto di Argegno sulla provinciale 13, intervento che comporterà la chiusura della strada dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 con un significativo impatto sul traffico di tutta l’area che si estende da Argegno fino a Menaggio e relative Valli, ASF Autolinee comunica che il servizio a chiamata FLEX VALLI sarà temporaneamente sospeso.

Una decisione definita in accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, che consentirà di garantire la continuità del Trasporto Pubblico Locale attraverso una riorganizzazione del servizio. Dall’inizio dei lavori, il servizio Flex, laddove possibile, verrà erogato in forma TPL: nella tabella oraria tradizionale saranno indicate le corse disponibili ed eventuali deviazioni di percorso che terranno conto delle chiusure e delle limitazioni viabilistiche legate ai lavori.

Il servizio a chiamata FLEX VALLI tornerà regolarmente disponibile a partire da martedì 9 giugno.