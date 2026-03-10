Il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale: l’incontro della Fisascat Cisl dei Laghi

Come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno cambiando l’organizzazione del lavoro e le competenze richieste ai lavoratori. Se ne è parlato nell’incontro del Comitato Direttivo della FISASCAT CISL dei Laghi, un momento di confronto dedicato alle trasformazioni che stanno interessando il mondo produttivo.

Al dibattito hanno preso parte i vertici del sindacato, oltre al presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri e al docente dell’Università dell’Insubria Ignazio Gallo, che hanno offerto punti di vista diversi sul rapporto tra innovazione tecnologica, diritti del lavoro e ruolo delle parti sociali.