115 anni, premiata in Regione la storica “Edicola del Nando” di Lenno

Premiata in regione la storica “Edicola del Nando” di Lenno, a Tremezzina, aperta l’11 febbraio 1911. Il negozio, diventato un punto di riferimento per il territorio, ha festeggiato i 115 anni di attività. L’assessore regionale all’Università e ricerca Alessandro Fermi ha consegnato a Palazzo Lombardia una pergamena per celebrare il traguardo a Mario Cappelletti, attuale proprietario insieme a Elena Molinari dell’edicola e nipote del fondatore Ferdinando Leoni. Il riconoscimento è stato assegnato a questa attività, come si legge nella motivazione, per la sua “capacità di resistere nel tempo, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio”.

“E’ con grande piacere – ha detto Fermi – che consegno questo riconoscimento a un’attività a conduzione familiare che, con la sua capacità di innovarsi nel corso degli anni e di mostrarsi resiliente di fronte alle tante difficoltà, è un esempio del saper fare lombardo e un vero e proprio punto di riferimento per il territorio comasco. In quest’ottica la targa che abbiamo consegnato oggi è un ulteriore stimolo per il futuro di un negozio che rappresenta uno straordinario pezzo di storia dei lombardi da raccontare ai giovani”.

“Sono molto orgoglioso di ricevere oggi questo riconoscimento – ha detto Cappelletti – Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore Fermi per aver celebrato qui a Palazzo Lombardia l’impegno di questi 115 anni di lavoro”. All’evento hanno partecipato anche i due figli del fondatore dell’edicola, Sergio e Paola Leoni.