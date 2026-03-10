La polizia ha controllato un 21enne della Guinea notato in un’area privata in via Regina Teodolinda, dove aveva allestito un giaciglio di fortuna. L’immigrato, irregolare è stato trovato in possesso di due taglierini con lama di 20 e 16 centimetri ed è stato denunciato per possesso illegale di armi e per invasione di terreni o edifici.
Il 21enne era già stato arrestato a fine febbraio per tentata rapina e lesioni a personale sanitario. Dagli accertamenti effettuati in questura sono emersi ulteriori accuse e un divieto di dimora a Como e in provincia, misura di prevenzione disposta dopo l’ultima scarcerazione. Al vaglio ulteriori provvedimenti dell’ufficio immigrazione.
Occupa un terreno privato e gira con due taglierini, denunciato 21enne irregolare
