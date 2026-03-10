Occupa un terreno privato e gira con due taglierini, denunciato 21enne irregolare

La polizia ha controllato un 21enne della Guinea notato in un’area privata in via Regina Teodolinda, dove aveva allestito un giaciglio di fortuna. L’immigrato, irregolare è stato trovato in possesso di due taglierini con lama di 20 e 16 centimetri ed è stato denunciato per possesso illegale di armi e per invasione di terreni o edifici.
Il 21enne era già stato arrestato a fine febbraio per tentata rapina e lesioni a personale sanitario. Dagli accertamenti effettuati in questura sono emersi ulteriori accuse e un divieto di dimora a Como e in provincia, misura di prevenzione disposta dopo l’ultima scarcerazione. Al vaglio ulteriori provvedimenti dell’ufficio immigrazione.

