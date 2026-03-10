Unione dei comuni di Lambrugo e Lurago d’Erba: referendum il 17 maggio

Lurago d’Erba e Lambrugo. Referendum sulla fusione tra i due comuni il prossimo 17 maggio.

Nel corso del consiglio comunale di Lurago (nella foto sopra il municipio), previsto per questa sera, sarà discusso il testo definitivo del progetto.

Oltre alla scheda referendaria che consentirà di esprimersi sull’unione, i cittadini saranno chiamati a esprimere una preferenza anche nella scelta del nome del futuro ente.

Le proposte sono tre, Lambrugo con Lurago, Lurago al Lambro e Borgo Comasco.

I promotori hanno illustrato le caratteristiche per ogni nome.

Lambrugo con Lurago punta a valorizzare la continuità storica e culturale rispetto alle precedenti denominazioni mantenendo l’ordine alfabetico.

Lurago al Lambro valorizza l’origine etimologica di Lurago, che deriva dal latino Lauriacum (in riferimento alle origini romane del paese), e Lambrugo, che deriva invece dai termini di ascendenza celtica Lamber e bruig (Borgo al Lambro).

Borgo Comasco è un nome proposto dai ragazzi della Scuola Secondaria, si concentra sulle dimensioni dei due centri abitati e sulla loro collocazione geografica.