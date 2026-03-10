Statale Regina, al via la sperimentazione sul traffico con i semafori a tempi fissi

Dal 16 marzo Anas inizierà l’annunciata sperimentazione sulla gestione della circolazione sulla Statale Regina, nel tratto compreso tra Colonno e Griante, con l’obiettivo di individuare soluzioni per migliorare la fluidità del traffico in uno dei punti più critici dell’arteria, quello interessato dal cantiere della Variante della Tremezzina e dunque dal passaggio dei mezzi pesanti. Lo studio di Anas, analizzato nel tavolo che si è riunito in prefettura lo scorso 12 febbraio, mira a trovare soluzioni per agevolare il traffico in vista della tanto attesa ripresa a pieno ritmo dei lavori per la Variante.

Il tratto di strada che sarà interessato dalla sperimentazione è caratterizzato da strettoie dove oggi la circolazione è regolata da semafori con sensori volumetrici, affiancati dai movieri nei momenti più critici. Dal 16 al 22 marzo verrà testata una nuova modalità di gestione semaforica mista, che prevede in determinate fasce orarie l’introduzione di un ciclo semaforico a tempo fisso con senso unico alternato.

Lo studio trasportistico, nato dalla collaborazione tra Anas, Prefettura di Como e autorità locali, affidato a una società di ingegneria, fornirà una serie di informazioni utili a individuare le criticità, valutare possibili correttivi, definire soluzioni per ridurre la congestione e migliorare la sicurezza stradale. I risultati finali saranno utilizzati per pianificare interventi di breve e lungo termine.

La simulazione del passaggio dei mezzi di cantiere è rilevante per valutare l’impatto dei veicoli pesanti e verificare l’efficacia delle soluzioni in condizioni reali di traffico.

La settimana in corso, fino al 15 marzo, è dedicata a una fase preliminare di monitoraggio, utile a raccogliere dati sul funzionamento dell’attuale sistema semaforico.

Sempre a metà mese, ai provvedimenti in fase di sperimentazione si affiancherà l’ordinanza anti-caos sulla Regina, con limitazioni per il passaggio di mezzi pesanti e bus turistici. Un provvedimento diventato permanente, in vigore ogni anno dal 15 marzo al 15 novembre.