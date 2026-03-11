A Cabiate l’addio a Nicolò Ciullo, morto in un incidente a Paderno

“Per chi amava la strada, nessuno ti ha perso. Viaggi solo più avanti di noi. Buon viaggio Nico”. A Cabiate oggi l’ultimo saluto a Nicolò Ciullo, 28 anni, morto sabato scorso in un incidente a Paderno Dugnano, nel milanese. In sella alla sua moto, il comasco si è scontrato con un’auto e l’impatto è stato purtroppo fatale.

Il 28enne lavorava proprio a Paderno, dove gestiva la 24glass, officina che si occupa di impianti delle auto e oscuramento dei vetri. Tantissimi gli amici che si sono stretti in un abbraccio ai genitori, alla fidanzata, al fratello e ai familiari di Nicolò oggi nella chiesa di Cabiate, dove il giovane viveva.

Decine i messaggi di cordoglio postati sui social per ricordare Nicolò, decritto come “un grande amico sempre gentilissimo” e “un angelo volato in cielo troppo presto”. “Lasci un enorme vuoto alla tua famiglia e a tutte le persone che ti conoscevano”, le parole scritte per ricordare Nicolò.