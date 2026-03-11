Auto ribaltata a Como in via Primo Maggio, ferita la conducente

Incidente poco prima delle 13 di oggi a Como, in via Primo Maggio. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada e si è ribaltata. Sulla vettura viaggiavano due donne di 56 e 77 anni.
Sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La conducente è stata portata in ospedale ma non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina e la strada. Accertamenti della polizia locale.

