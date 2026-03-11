Guerra in Iran, impennata dei prezzi dei materiali da costruzione. L’allarme di Ance Como

Gli effetti della guerra in Medio Oriente iniziano a farsi sentire pesantemente sull’economia del territorio lariano. L’allarme arriva da Ance Como, l’associazione nazionale costruttori edili della provincia.

L’impatto sull’edilizia comasca

“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari ingiustificati dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio, e con aumenti dei costi di trasporto – spiega il presidente di Ance Como, Eugenio Rizzuti – Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio di Como è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del PNRR nei tempi previsti”. L’obiettivo fissato per realizzare i progetti che le amministrazioni si sono prefissate con l’uso dei fondi europei è infatti il 2026.

I costruttori comaschi chiedono quindi un intervento urgente. “Altrimenti – spiegano – le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema”. “Auspichiamo – conclude il presidente Rizzuti – l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto. Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: serve una misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise”.