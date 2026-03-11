Giornata mondiale del rene: domani controlli gratuiti e vaccinazioni. Le iniziative di Asst Lariana

Prevenzione, controlli gratuiti e incontri aperti alla comunità: in occasione della Giornata mondiale del rene, che quest’anno si celebra giovedì 12 marzo, Asst Lariana ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza.

Giornata mondiale del rene, gli appuntamenti di domani organizzati da Asst Lariana

Si comincia domani a Como, dalle 9 alle 13, alla casa di comunità di via Napoleona, dove nefrologi e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti delle urine, misurazione della pressione, del colesterolo e dell’indice di massa corporea. Sempre in via Napoleona, al centro vaccinale, dalle 9 alle 12 (al terzo piano del monoblocco) i pazienti nefropatici e dializzati potranno sottoporsi alle vaccinazioni indicate per la loro patologia. I controlli e i vaccini saranno ad accesso libero, senza impegnativa.

Sempre giovedì, alle 21, allo Yacht Club di Como è in programma un incontro aperto al pubblico con gli specialisti di Asst Lariana dedicato alla prevenzione delle malattie renali croniche. La serata sarà a ingresso libero, con conferma della partecipazione sul sito dello Yacht Club.

I consigli per mantenere i reni in salute

Come ricordato dall’Istituto superiore di sanità, i maggiori fattori di rischio per la malattia renale sono diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari e obesità, a cui si aggiunge la storia familiare di malattia renale.

Il compito principale dei reni è filtrare il sangue affinché i prodotti di scarto del metabolismo e i liquidi in eccesso possano essere eliminati. Al contrario, quando i reni non funzionano correttamente le sostanze di scarto tendono ad accumularsi nel sangue provocando uno stato di intossicazione e di squilibrio che possono causare altri importanti problemi di salute.

Fondamentale, quindi, puntare sulla prevenzione. Basterebbe seguire cinque consigli: smettere di fumare, adottare una dieta sana e bilanciata, ridurre il consumo di alcolici, praticare regolarmente attività fisica e limitare l’uso di farmaci antidolorifici. Cinque semplici mosse che, come sottolineato dall’Asst Lariana, aiuterebbero a prevenire le malattie renali.