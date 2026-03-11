“Testimonianze di vita”, a Misinto le storie delle campionesse paralimpiche

Storie di successi. Esempi di resilienza. Testimonianze che suonano come un inno alla vita: lunedì 9 marzo all’oratorio San Domenico Savio l’amministrazione di Misinto, in collaborazione con le parrocchie di Misinto e Lazzate e la Commissione Biblioteca, ha organizzato una serata densa di emozioni.

“Campionesse paralimpiche: testimonianze di vita”, questo il titolo dell’iniziativa, che ha permesso alle tre atlete di portare le loro storie personali e sportive alla platea.

In sala tre atlete lombarde: la campionessa di handbike Roberta Amadeo, la plurititolata Dalila Dameno (sci e tiro con l’arco) e la fortissima nuotatrice Letizia Milesi. Proprio Milesi, in una semplice e potente frase, ha riassunto il senso della serata: “Non mollate mai. Qualsiasi cosa succeda, trovate il modo di rialzarvi”.

Al termine della serata, condotta dal giornalista Aurelio Biassoni, il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, ha consegnato le medaglie istituzionali di Gio Ponti al Comitato Paralimpico e alle atlete lombarde, come riconoscimento per i loro risultati e per il valore delle loro testimonianze.