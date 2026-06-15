Trasporto eccezionale, chiusura notturna dell’autostrada A9

Sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 16 alle 5 di mercoledì 17 giugno, saranno adottati provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. Inoltre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.