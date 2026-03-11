Marzo, mese nero per i trasporti

Dopo lo sciopero di Italo di oggi, marzo riserva altre giornate difficili per chi viaggia. La prima data da segnare è il 18, quando toccherà al trasporto aereo: i lavoratori dell’assistenza a terra incroceranno le braccia per l’intera giornata a Malpensa e Linate. Check-in, imbarchi e gestione bagagli potrebbero quindi subire rallentamenti, anche sui voli di compagnie non direttamente coinvolte nelle proteste. Sempre il 18, poi, il personale di Ita Airways e di Easyjet si fermerà per 4 ore nel primo pomeriggio: l’Enac ha comunque stabilito fasce di garanzia al mattino e in serata.

Sul fronte ferroviario, invece, Trenord non ha programmato altre agitazioni per il resto del mese. Il 19 marzo sarà la volta dei Vigili del fuoco, che sciopereranno per 24 ore a livello nazionale. Docenti e personale scolastico si fermeranno invece il 27, giorno in cui il sindacato Sisa ha proclamato uno sciopero del comparto istruzione.

Per la Lombardia la giornata più critica sarà proprio il 27 marzo. Il personale di Atm a Milano sciopererà per 24 ore e metro, bus e tram saranno a rischio per gran parte della giornata, ad eccezione delle prime ore del mattino. L’agitazione coinvolgerà anche la rete Net di Monza e le linee extraurbane del bacino di Trezzo sull’Adda.