Como, in centro nuovi stalli per le moto: posteggi in largo Leopardi e vicolo Bonola

Nuovi posti moto in pieno centro a Como. Chi si sposta su una due ruote potrà trovare comodamente posto a due passi dal centro storico, in una zona strategia della città, accanto alla stazione di Como Lago. Sono iniziati in largo Leopardi i lavori per la realizzazione dei nuovi posteggi per moto e scooter. L’intervento rientra nel provvedimento voluto dall’amministrazione Rapinese ed è parte dell’ormai famosa rivoluzione della sosta, che mira a disincentivare l’uso dell’auto in convalle a favore delle moto per migliorare la viabilità cittadina. Lo stesso succede in vicolo Bonola, dove alcuni stalli per le moto sono già stati realizzati e riempiti.

Como è sempre più a misura di moto, meno per le auto. Trovare parcheggio per gli automobilisti è spesso difficile e quando c’è costa caro. La delibera di Palazzo Cernezzi prevede la creazione di nuovi parcheggi per le moto anche in altre aree della città. E così, dopo piazzale Somaini, piazza De Orchi, piazzale Santa Teresa, in piazza Volta e accanto al tribunale di Como, è il turno di largo Leopardi e vicolo Bonola. Previsti nuovi posti per le due ruote anche in via Coloniola, via Dionigi da Parravicino, area a ridosso di viale Geno, e poi in via Zezio.