Como e la sua tradizione nella seta: il convegno al Museo di via Castelnuovo

Como e la sua tradizione nella seta: un legame di lunghissima data che ha attraversato i secoli e tutte le contingenze storiche, continuando a plasmare l’identità del territorio. Proprio questo connubio che ha reso il nome di Como famoso in tutto il mondo è stato al centro di un convegno organizzato nel pomeriggio da Ufficio Italiano Seta in collaborazione con Fondazione della Seta ETS al Museo Didattico della Seta di via Castelnuovo.

Angela Zolli, studiosa friulana, dottore di ricerca in Sociologia e Antropologia, ha presentato la sua ricerca, in cui evidenzia come la seta a Como non sia fattore di valenza puramente economica, ma anche storico, sociale e culturale. Nel suo lavoro, continuità e trasformazioni dei modelli culturali della filiera comasca della seta vengono descritti anche attraverso l’esperienza di alcuni imprenditori e imprese familiari, che oggi sono intervenuti portando le loro testimonianze.

