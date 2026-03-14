Droga in auto e conducente senza patente, foglio di via da Como per quattro giovani

Droga in auto e conducente senza patente, intervento della polizia di Stato a Como in via Varesina. Al termine dei controlli, sono stati emessi quattro fogli di via obbligatori per altrettanti giovani tra i 22 e i 25 anni. Uno è stato anche sanzionato perché era al volante senza alcun permesso. Sequestrati 10 grammi di hashish.

I provvedimenti di via sono strati firmati dai poliziotti della divisione anticrimine della questura di Como dopo l’intervento di un equipaggio della volante. I quattro destinatari sono un cittadino italiano di origini straniere del 2004 residente in provincia di Pistoia, due cittadine senegalesi di 23 e 25 anni provenienti dal Bergamasco e un terzo senegalese di 23 anni, residente nella provincia di Firenze.

Gli agenti, dopo un controllo in via Varesina, hanno accertato che i quattro non avevano un motivo per giustificare la loro presenza a Como. Erano inoltre già noti alle forze dell’ordine. Il 23enne senegalese era anche irregolare perché aveva il permesso di soggiorno scaduto. Le valutazioni finali del questore Filippo Ferri, hanno portato alla firma dei divieti di ritorno nel comune di Como per la durata di un anno.