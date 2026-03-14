Cesc Fabregas e Como-Roma: “Dovremo avere idee chiare, mentalità e coraggio”

E’ un po’ come il Colle al Ghisallo al Giro di Lombardia di ciclismo con arrivo a Como. Utile per vedere le forze in campo in vista della volata finale, importante nell’economia della gara, ma non decisivo.

La gara che va in scena nella domenica di serie A alle 18 allo stadio Sinigaglia, Como-Roma, è sì rilevante, è un bel test di confronto tra due squadre che lottano per la Champions League 2026-2027, ma al traguardo manca ancora molto e può accadere tutto e il contrario di tutto.

Ovvio che la curiosità per questa sfida sia molto alta, considerato il livello delle contendenti, le due squadre che alla vigilia del 29esimo turno condividono il quarto posto nella classifica di serie. Inutile negare anche l’attesa per il confronto tra i due allenatori, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini.

“Mi aspetto un Como propositivo, con idee molto chiare, con grandissima mentalità e coraggio – ha detto Fabregas – La Roma giocherà con grande intensità e pressing alto e con giocatori di grande fisicità. È una squadra che sa che tipo di calcio vuole giocare e che si esprime molto bene: sarà una partita molto bella. Noi dobbiamo giocare con serenità, tranquillità, come facciamo sempre, alla nostra maniera. Poi il campo parlerà”.