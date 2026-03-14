Auto fuori strada a Domaso, feriti un 19 e un 27enne. Due elicotteri per i soccorsi

Auto fuori strada nella tarda serata di ieri sulla statale Regina, a Domaso, gravemente feriti un 19enne svizzero e un 27enne varesino. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, un’Audi A3 per cause ancora da chiarire. La vettura è andata a sbattere contro il muro di un’abitazione. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Violentissimo l’impatto e conseguenze gravi per i due occupanti. Entrambi sono stati soccorsi e sono stati inviati due elicotteri. Il 19enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda, il 27enne a Varese. Entrambi sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita- Accertamenti dei carabinieri di Menaggio sulla dinamica dell’incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la strada.