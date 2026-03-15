Circuito Aci Golf 2026, tappa comasca al Circolo Villa d’Este

Il circuito Aci Golf nel 2026 farà tappa anche in provincia di Como. La tappa lariana è in calendario sabato 25 luglio al Circolo Golf Villa d’Este di Montorfano, una delle realtà golfistiche più celebri e apprezzate a livello internazionale.



Il percorso, disegnato nel 1926 dall’architetto Peter Gannon, si sviluppa su una distanza di 5.760 metri per un par di 69 colpi. Le sue 18 buche, , mettono alla prova l’abilità di appassionati e professionisti.



Il circuito Aci Golf è riconosciuto come uno dei più importanti del panorama golfistico amatoriale italiano. La finale 2026 si svolgerà dal 27 settembre al 1° ottobre in Sardegna all’Is Molas Golf & Resort.

Tutte le informazioni relative al calendario gare e alla destinazione della finale sono disponibili sul sito ufficiale www.acigolf.it.

I non Soci ACI avranno la possibilità di associarsi il giorno stesso della gara direttamente presso il Golf Club a condizioni promozionali.