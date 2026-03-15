Como-Roma, mister Fabregas recupera Perrone e Diao

E’ il giorno di Como-Roma. Alla vigilia buone notizie per mister Cesc Fabregas, allenatore della squadra lariana.

Maximo Perrone (nella foto sopra) ha recuperato dall’infortunio rimediato a Cagliari ed è nell’elenco dei convocati. Nel gruppo anche Diao, tenuto a riposo in Sardegna dopo che aveva sentito un fastidio a livello muscolare. A parte l’olandese Addai, la cui stagione è purtroppo finita, tutti sono disponibili.

La partita è stata affidata all’arbitro Davide Massa di La Spezia.

I convocati di Fabregas

PORTIERI Butez, Törnqvist, Vigorito, Cavlina

DIFENSORI Goldaniga, Ramon, Kempf, Valle, Moreno, Vojvoda, Diego Carlos, Smolcic, Van Der Brempt

CENTROCAMPISTI Baturina, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo

ATTACCANTI Morata, Diao, Kuhn, Douvikas, Jesus Rodriguez