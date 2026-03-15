Nuovo campo sportivo di Capiago Intimiano, questa mattina l’inaugurazione

“Un sogno di cui sentivo parlare fin dai tempi in cui eravamo ragazzini”. Parole del sindaco di Capiago Intimiano Emanuele Cappelletti all’inaugurazione, questa mattina, del campo sportivo multisport di via Serenza, pronto dopo otto mesi di lavori. Una struttura fruibile anche per il calcio a 11 fino alla categoria dell’Eccellenza e realizzato grazie alla vincita dei bandi Sport e Periferie e del Credito Sportivo.

Tra gli ospiti della cerimonia, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Marisa Cesana, amministratori del territorio, dirigenti sportivi, oltre a tanti giovani, con i loro genitori, e cittadini che hanno voluto vedere da vicino la nuova struttura.