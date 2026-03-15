Cantù, successo decisivo nel cammino verso la salvezza

Una vittoria che può essere decisiva per la conquista della salvezza. Cantù al PalaDesio ha vinto contro Napoli e ha allungato sulla zona retrocessione. Alla fine il tabellone segnava 94-77. Prestazione confortante sotto ogni profilo degli uomini di coach Walter De Raffaele contro una formazione che per tutto l’incontro ha inseguito ma che non si è mai arresa.

La classifica sorride all’Acqua S.Bernardo: i brianzoli sono saliti a 12 punti, a +6 da Treviso, ultima, sconfitta a Varese (91-86 il finale).

Nel prossimo turno, domenica 22 marzo alle 17.30, Cantù sarà ospite di Tortona.