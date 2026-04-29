Europei Under 23 di scherma, oro a squadre per la comasca Carlotta Ferrari

Medaglia d’oro a squadre per la comasca Carlotta Ferrari e ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari. La fiorettista dell’Aeronautica Militare, che si allena alla Comense Scherma, è stata protagonista della gara a squadre di fioretto femminile insieme alle connazionali Aurora Grandis, Matilde Molinari e Irene Bertini. Nonostante l’infortunio di quest’ultima, le azzurre hanno dominato la gara vincendo prima il quarto di finale contro l’Ungheria con il punteggio di 45-27 e poi la semifinale con la Polonia per 45-31. Altro successo netto in finale con la Francia, superata per 45-30.

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