Bomber Douvikas: “La Champions? Io penso solo alla prossima partita”

“Dieci gol? Sono molto contento. Un traguardo che vale molto per me, ma conta soprattutto il fatto di aver vinto, ovviamente mi fa piacere aver segnato una rete utile per ottenere il successo”. Parole dell’attaccante del Como Anastasios Douvikas, autore della rete del momentaneo 1-1 fra Como e Roma. “Una vittoria – ha aggiunto – di grande importanza, dopo aver subito un gol in maniera sfortunata. Considero importante il modo in cui è arrivata. Ora guardiamo avanti, alla prossima partita e a questo momento da vivere con felicità”.

“Ogni gara fa storia ha sé – ha detto ancora Douvikas – Ritengo che la cosa più importante sia lavorare con tutto lo staff tecnico per capire i diversi approcci nelle varie partite. Contro la Roma abbiamo mostrato carattere e sicurezza nei nostri mezzi”.

A chi gli ha fatto notare che il Como è in zona Champions, l’attaccante greco ha risposto con un sorriso. “La Champions? Dobbiamo pensare di partita in partita. In questo momento nei miei pensieri c’è soltanto il prossimo match contro il Pisa. A fine campionato guarderemo la classifica e tireremo le somme”.

Douvikas in questo momento è al secondo posto della classifica marcatori della serie A con 10 gol assieme a Hojlund del Napoli. Guida l’interista Lautaro Martinez a quota 10.