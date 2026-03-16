Meteo, torna il sole. Il Lario si prepara all’arrivo della primavera

Torna il sereno sul Lario. Dopo un fine settimana di pioggia e neve sulle montagne, i prossimi giorni portano finalmente una pausa dal maltempo su Como e su tutta la Lombardia. Il cielo si è aperto già da ieri sera e le previsioni indicano giornate asciutte almeno fino a mercoledì. Un cambio di scenario atteso da molti, visto che le ultime settimane erano state segnate da tempo instabile e frequenti passaggi perturbati.



Chi aveva in programma gite fuori porta o semplicemente una passeggiata sul lungolago può quindi tirare un sospiro di sollievo. Il clima si fa più mite e le giornate si allungano, segno che la stagione sta davvero cambiando. Venerdì 20 marzo segna infatti l’equinozio di primavera, ovvero il passaggio ufficiale alla bella stagione. Da quel giorno le ore di luce supereranno quelle di buio e si entrerà nel periodo più atteso dell’anno.



Prima però potrebbe arrivare un ultimo colpo di coda dell’inverno. Secondo le previsioni del tempo nella seconda parte della settimana è atteso un ritorno del freddo, soprattutto sulle montagne tra Como e Lecco. Niente di grave, ma abbastanza da consigliare prudenza a chi pensava di mettere via i vestiti pesanti. Meglio tenere a portata di mano giacche e maglioni almeno fino al prossimo fine settimana.