Suwarso: “Fabregas ci ha proiettati su un livello superiore”

Il Como sempre al centro dell’attenzione. Il presidente Mirwan Suwarso in una intervista a Rivista Undici ha raccontato la scelta di venire sul Lario e ha spiegato che “l’obiettivo iniziale era usare la società come un set televisivo per girare documentari sul calcio italiano”. Poi la svolta con l’arrivo di Fabregas e una differente visione del progetto. “Seppur a fine carriera, ci ha proiettati su un livello superiore e ha accelerato l’intero processo. Oggi faccio la spola tra Como e il Regno Unito per trasformare definitivamente la squadra in un business redditizio” ha aggiunto il presidente della società biancoblù”