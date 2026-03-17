Da Regione 6 milioni per i rifugi lombardi: in provincia di Como stanziati 500mila euro

Da Regione 6 milioni per i rifugi lombardi. Quasi mezzo milione di euro per sostenere tre rifugi della provincia di Como: è il risultato dello scorrimento della graduatoria del Bando Rifugi 2024 approvato dalla giunta regionale lombarda, che consente di finanziare nuovi interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture montane. In particolare, 300mila euro sono destinati alla Comunità Montana del Triangolo Lariano, più di 89mila alla sezione di Menaggio del Club Alpino Italiano e 101mila euro alla sezione di Como.

Altri 6 milioni di euro per il bando rifugi 2024: oltre 490mila per tre rifugi della provincia di Como

La proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, aggiunge – come detto – quasi 6 milioni al bando rifugi 2024. La misura finanzia interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei rifugi lombardi, con particolare attenzione alla sicurezza, all’efficienza energetica e all’accessibilità. “Regione Lombardia continua a investire concretamente sulla montagna e sui rifugi alpini, presidi fondamentali per la sicurezza degli escursionisti, per il turismo sostenibile e per la valorizzazione dei nostri territori”. A dirlo è il consigliere regionale della Lega, la comasca Gigliola Spelzini.

Parla di “opportunità importante per il nostro territorio” il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti. “I rifugi sono presidi fondamentali per la sicurezza di chi frequenta la montagna e svolgono un ruolo strategico per la promozione turistica delle nostre aree alpine e prealpine. Regione Lombardia – conclude Dotti – continua a dimostrare grande attenzione verso la montagna e verso le realtà che la vivono ogni giorno”. Era stato proprio il consigliere Dotti a presentare un emendamento inserito nel bilancio di previsione 2026-2028 per garantire l’esaurimento della graduatoria del bando rifugi 2024 dedicato proprio al territorio della provincia di Como.

Di seguito i dettagli dei finanziamenti destinati alla provincia di Como:

– Comunità Montana del Triangolo Lariano: rifugio “Alpetto di Torno”, 300.000 euro

– Club Alpino Italiano – Sezione di Menaggio: rifugio “Menaggio”, 89.207 euro

– Club Alpino Italiano – Sezione di Como: rifugio “Riella”, 101.023 euro

“Sostenere concretamente i rifugi – sottolinea l’assessore Sertori – significa garantire sia un servizio ai tanti appassionati di montagna sia un presidio”. “Quelle che finanziamo – conclude – sono azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde rendendole sempre più un fiore all’occhiello della nostra Regione“.