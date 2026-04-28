Trenord, il biglietto del treno arriva su WhatsApp

Trenord fa un altro passo verso la digitalizzazione del trasporto ferroviario lombardo: da oggi i biglietti del treno si possono ricevere direttamente su WhatsApp. L’idea è sfruttare una delle app di messaggistica più usate al mondo per fare a meno di carta, obliteratrici e applicazioni dedicate. Il servizio è rivolto in particolare a chi non vuole installare l’app Trenord, ma si affianca ad essa senza sostituirla.



Per usare il servizio occorre recarsi alle colonnine self-service nelle stazioni oppure ai 4 sportelli digitali di Milano Centrale, Cadorna, Porta Garibaldi e Malpensa. Dopo aver scelto il biglietto si seleziona WhatsApp come canale di ricezione, si inquadra un codice Qr e il titolo di viaggio arriva in chat. Al controllo basta aprire la conversazione e mostrarlo, senza altri passaggi. Il servizio vale per i regionali, i treni per Malpensa, le linee verso la Svizzera, i biglietti integrati per l’area metropolitana milanese e i pacchetti che abbinano il viaggio a esperienze per il tempo libero. I biglietti regionali e transfrontalieri si attivano in automatico all’orario scelto, senza bisogno di convalida. Chi cambia programma e parte prima può modificare l’orario direttamente dalla chat.



Sempre su WhatsApp è disponibile il canale “Il mio treno”, che permette di seguire la propria corsa in tempo reale. Inserendo il numero del treno o le stazioni di interesse si ricevono aggiornamenti su orari e binari, anche tramite notifiche.