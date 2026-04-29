Cambio di programma, stasera sull’A9 non chiude il tratto Como-Chiasso

In considerazione dell’annunciato peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22 di questa sera, mercoledì 29 aprile, alle 5 di giovedì 30.

Di conseguenza – spiega Autostrade per l’Italia – sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo di Como Centro, in entrambe le direzioni.