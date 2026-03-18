“Il welfare artigiano” al centro del convegno di CNA Lombardia Nord-Ovest

“Il welfare artigiano” – Le opportunità per le imprese offerte dalla bilateralità. E’ il titolo del convegno andato in scena a ComoNext di Lomazzo organizzato da CNA Lombardia Nord-Ovest con il supporto di Unicredit. Ad aprire i lavori il presidente Pasquale Diodato, le conclusioni affidate al vicepresidente Luca Mambretti, presente Giovanni Bozzini, presidente regionale che guida anche l’Elba, l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, che ha approfondito gli strumenti a disposizione delle imprese e dei loro dipendenti, sottolineando come siano a disposizione risorse da utilizzare. Al centro dell’evento tre focus per approfondire le politiche retributive, le forme e l’evoluzione del welfare.