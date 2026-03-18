Involve Space, la start up comasca al secondo posto nella finale regionale del Premio Cambiamenti 2026

Involve Space, la startup comasca che sviluppa satelliti spaziali a bassa quota, ha conquistato il secondo posto alla finale regionale del Premio Cambiamenti 2026 di CNA svoltasi a Milano. Il prestigioso contest è promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, con l’obiettivo di valorizzare ogni anno le migliori startup italiane nate negli ultimi cinque anni. Il premio seleziona quelle realtà capaci di distinguersi per innovazione, creatività e potenziale di crescita, offrendo loro una vetrina fondamentale per lo sviluppo tecnologico e commerciale.

Il successo della IX edizione del Premio Cambiamenti

La IX edizione della manifestazione ha registrato numeri importanti, con la partecipazione di ben 150 startup provenienti da tutto il territorio regionale. Tra queste realtà emergenti, solamente ventuno hanno conquistato l’accesso alla finale regionale dopo una rigorosa fase di selezione. Il Premio Cambiamenti si conferma quindi un termometro affidabile per misurare la vitalità del tessuto imprenditoriale lombardo. Gli esperti di CNA sottolineano come il concorso offra una vetrina unica per chi decide di investire in settori ad alto impatto tecnologico e sociale.

Involve Space vola verso la finale nazionale di Roma

Grazie all’ottimo posizionamento ottenuto a Milano, la società di Como accederà ufficialmente alla finale nazionale in programma a Roma il prossimo 23 aprile. Questo traguardo rappresenta una tappa fondamentale per il consolidamento del progetto imprenditoriale su scala italiana. La capacità di Involve Space di operare in orbite stratosferiche dimostra come l’innovazione locale possa competere ai massimi livelli scientifici. Durante l’evento capitolino, le migliori startup d’Italia si sfideranno per ottenere i massimi riconoscimenti messi in palio dall’organizzazione.

Durante l’evento conclusivo sarà assegnato il primo premio nazionale del valore di 20mila euro, a cui si aggiungeranno percorsi di accompagnamento e consulenze specializzate. Questi servizi vengono messi a disposizione direttamente dagli esperti di CNA per favorire una crescita strutturata delle nuove imprese. Anche per chi salirà sugli altri gradini del podio sono previsti incentivi concreti per lo sviluppo aziendale. Cinquemila euro, invece, andranno invece al secondo e terzo classificato, offrendo una base economica importante per continuare a investire in ricerca e nuove soluzioni tecnologiche.