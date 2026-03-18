Pognana Lario: incidente tra auto e moto, 32enne in ospedale

Oggi, mercoledì 18 marzo alle ore 13:00, c’è stato un violento incidente a Pognana Lario lungo la centrale via Matteotti che ha coinvolto un’auto e una moto in uno scontro improvviso. Ad avere la peggio nell’impatto è stato un motociclista di 32 anni, le cui condizioni sono apparse subito critiche ai testimoni presenti. I soccorsi sono infatti scattati immediatamente in codice rosso, il livello di massima gravità del protocollo d’emergenza, mobilitando rapidamente i sanitari per prestare le prime cure salvavita sul posto subito dopo lo schianto tra i due mezzi.

L’intervento dell’elisoccorso e il trasporto al Sant’Anna

Sul luogo del sinistro sono arrivate d’urgenza un’ambulanza e l’automedica per stabilizzare il ferito, ma vista la dinamica dello scontro la centrale operativa ha fatto alzare in volo anche l’elisoccorso. Il supporto aereo è stato fondamentale per garantire un’assistenza medica avanzata in tempi rapidissimi. Per fortuna, dopo le prime cure intensive prestate sulla carreggiata, il quadro clinico del giovane è apparso meno drammatico di quanto inizialmente temuto. Il 32enne è stato infatti trasportato in codice giallo, che indica una media criticità, presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ricevere tutte le cure necessarie e restare sotto osservazione.

Strada chiusa e rilievi per ricostruire la dinamica

Per permettere ai medici di operare in totale sicurezza e per procedere con la complessa messa in sicurezza dell’area, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, causando inevitabili disagi alla circolazione locale e code lungo il tratto interessato. Oltre al personale del 118, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per la rimozione dei detriti e i carabinieri, che si sono occupati di effettuare i rilievi tecnici necessari. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.