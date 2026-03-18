RicaricACI, inaugurate a Carlazzo tre nuove colonnine per auto elettriche

Continua ad ampliarsi la rete di ricarica per veicoli elettrici promossa dall’Automobile Club Como nell’ambito del progetto RicaricACI. Questo segna un nuovo importante traguardo per la sostenibilità locale e la mobilità green. Questa mattina il Comune di Carlazzo ha ufficialmente inaugurato le nuove stazioni di ricarica pubbliche. Si tratta di un intervento che potenzia l’infrastruttura dedicata alla mobilità green in un’area di fondamentale importanza per il collegamento tra i laghi e le valli del territorio comasco.

Localizzazione delle nuove stazioni a Carlazzo

Le tre colonnine installate sono situate in via Mercato e in via per Corrido, posizioni strategiche per servire la mobilità locale e incentivare l’uso dei veicoli elettrici nel territorio comunale. Inoltre, la scelta di queste aree facilita l’accesso al servizio sia per i residenti che per i turisti, garantendo in questo modo una copertura capillare che sostiene la transizione verso trasporti a impatto zero.

Rappresentanze istituzionali all’inaugurazione

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’Automobile Club Como Enrico Gelpi e il direttore Roberto Conforti. Erano presenti il sindaco di Carlazzo Piera Antonella Mazza, il vice sindaco Marco Carimati e l’assessore Armando Iob. Hanno preso parte all’evento anche Niccolò Aiazzi per Atlante Italia e la delegata ACI Elena Molina. La collaborazione tra enti pubblici e partner privati conferma l’impegno comune per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale.

Agevolazioni tariffarie per residenti e Soci ACI

A Carlazzo i residenti e i Soci ACI possono accedere a tariffe agevolate per il servizio di ricarica. Questa misura riduce i costi di gestione del veicolo elettrico e sostiene la transizione energetica della comunità. Per attivare lo sconto è necessario scaricare l’app myAtlante sul proprio smartphone e completare la registrazione del profilo. Dopo la registrazione si deve inviare la richiesta di abilitazione direttamente ad ACI Como. Il sistema applicherà la tariffa ridotta in automatico durante ogni sessione di ricarica presso le stazioni di Carlazzo.

Sviluppo della rete di mobilità elettrica provinciale

“Con l’attivazione delle stazioni di Carlazzo proseguiamo nel percorso di sviluppo della rete provinciale di ricarica – ha dichiarato Enrico Gelpi –. Il progetto RicaricACI nasce proprio con l’intento di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, portando infrastrutture moderne anche nei centri del territorio e offrendo un servizio concreto ai cittadini”. Grazie a questa iniziativa, la provincia di Como implementa un ecosistema di trasporti moderno e attento alla collettività