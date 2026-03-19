Decreto carburanti. Dove si risparmia, l’eterno confronto Italia-Svizzera

Mentre in Italia scatta lo sconto alle stazioni di servizio per effetto diretto del decreto carburanti varato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che ha abbassato di 25 centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio, è inevitabile l’eterno confronto con la vicina Svizzera.

Il prezzo del diesel scende in Italia al di sotto di 1,9 euro al litro, mentre quello della benzina si attesta attorno a 1,6. Guardando invece alla Confederazione elvetica, secondo il monitoraggio del Touring club svizzero, il prezzo medio della benzina senza piombo si attesta a 1,77 franchi al litro, al netto di leggere differenze tra le diverse stazioni di servizio, che corrispondono a 1,94 euro, mentre quello del diesel supera i 2 franchi al litro (2,20 euro).

Con il gasolio, dunque, che storicamente costa meno in Italia, il risparmio nel nostro Paese è netto. Ma ora anche il pieno “verde” risulta più conveniente. Su un pieno di 40 litri di benzina si risparmiano in Italia al momento più di 10 euro. Potrebbe quindi tornare nei prossimi giorni l’inversione di rotta, a cui già si è assistito in passato, dei pendolari del pieno. Per anni, gli italiani hanno trovato nel carburante oltreconfine una valida alternativa per risparmiare. Adesso persino gli svizzeri potrebbero venire in Italia per fare rifornimento.